Российского летчика Максима Кузьминова убили после того, как он пригласил к себе в гости бывшую жену.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ГУР.

"Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь, в Украине. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным", - сказал источник в ГУР.

Также, по данным украинской разведки, неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой могли сбежать совершившие убийство.

Напомним, в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который угнал в Украину вертолет. Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил смерть Кузьминова.

По данным испанских СМИ, в Кузьминова выстрелили 12 раз, а после переехали на машине. Тело нашли в коттеджном поселке 13 февраля в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте.

Напомним, в эфире телемарафона Кузьминов рассказал, что ещё во время службы на Дальнем Востоке связался с украинской разведкой и, когда оказался в зоне боевых действий, то перелетел в Украину на малой высоте в режиме радиомолчания.

А в октябре на российском ТВ вышел сюжет про Кузьминова, где фактически прямо давалось понять, что его намерены убить как "продажную шкуру" и "изменника".