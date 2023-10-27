Городской суд Армавира Краснодарского края РФ избрал меру пресечения в виде содержания под стражей жителю Мелитополя Егору Семенову, обвиняемому в попытке отравить группу российских военных летчиков во время встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. Он взят под арест до 25 декабря.

Об этом сообщают российские издания.

Следствие считает, что Егор Семенов организовал доставку на банкет отравленных "подарков" - торта и виски Jameson, в которые была подмешана большая доза сильнодействующего лекарства.

Напомним, на днях Telegram-каналы РФ написали, что российских летчиков попытались отравить огромным праздничным тортом и виски на праздновании годовщины их выпуска из Армавирского военного авиационного училища. Смертельный "подарок" 77-ми празднующим принес курьер.

По данным пабликов, презент доставили на 20-летнюю годовщину окончания учебного заведения от имени неких "старших товарищей". Летчики успели разрезать торт, который весил 20 килограммов, но все же перед угощением заподозрили неладное и решили проверить посылку от неизвестных людей.

Спустя два дня Семенова задержали в Армавире на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве. По данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, "гражданин Семёнов, находясь на улице, нецензурно выражался, размахивал руками, на замечания не реагировал".

Ранее мы рассказывали, как весной охрана президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад у британского журналиста, опасаясь попытки отравления. Сообщалось, что журналист отнесся к такому решению с пониманием.