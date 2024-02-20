Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в прошлом году перегнал в Украину вертолет Ми-8, предлагали остаться в Украине.

Об этом сообщил в интервью "Украинской правде" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", - рассказал Данилов.

Также он отметил, что следует дождаться официальных выводов испанской стороны относительно смерти Кузьминова.

Напомним, Максим Кузьминов вчера был найден в Испании мертвым. По данным СМИ, в Кузьминова выстрелили 12 раз, а после переехали на машине.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил смерть российского пилота. Также сообщается, что его убили после того, как он пригласил к себе в гости бывшую жену.

В то же время, в Испании официально пока не подтверждают, что убит именно российский пилот Максим Кузьминов. Гражданская гвардия продолжает выяснять личность убитого, поскольку найденные при нём документы могут быть фальшивыми.