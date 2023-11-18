Россияне заявили, что на их сторону перелетел украинский летчик. Об этом агентству ТАСС сообщил российский пилот вертолета Ка-52 Алексей Воевода.

Сейчас пилот ВСУ, по данным агентства, находится на территории России.

Украина этого не подтверждала. Также пока нет видео с летчиком.

Ряд российских военкоров пишут, что украинский летчик угнал самолет Су-27. Причем, как пишут, угнал самолёт не простой летчик, а командир авиационного звена.

В ГУР прокомментировали слухи. Представитель разведки Андрей Юсов заявил СМИ, что "это запоздалая российская ИПСО (информационно-психологическая операция) в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в том числе офицеров, а также пилотов с техникой".

При этом прямого опровержения от Юсова и других официальных лиц пока не прозвучало.

Ранее российские СМИ и военкоры заявили, что на сторону РФ перелетел со своей боевой машиной летчик из ВСУ.

Официально в России этого еще не комментировали.

Ранее российский пилот Максим Кузьминов угнал в Украину военный вертолёт Ми-8.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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