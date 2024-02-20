Испанская полиция подтвердила убийство российского лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в Украину вертолет.

Об этом сообщает The New York Times.

Два сотрудника испанской полиции, знакомые с делом, сообщили, что тело Кузьминова было обнаружено в прибрежном городе Вильяхойоса неделю назад.

Других подробностей издание не приводит: власти Испании засекретили расследование резонансного убийства.

Напомним, 28-летний пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку воинской части 13984 в Приморском крае России.

В эфире телемарафона показали видео, на котором Кузьминов рассказывает, что ещё во время службы на Дальнем Востоке связался с украинской разведкой и, когда оказался в зоне боевых действий, перелетел в Украину на малой высоте в режиме радиомолчания.

Вчера в ГУР заявили, что в Испании найден мертвым российский пилот Кузьминов.

Вскоре стало известно, что российского летчика убили после того, как он пригласил к себе в гости бывшую жену.