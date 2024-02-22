Испанские спецслужбы уже не сомневаются, что российского летчика Максима Кузьминова, который ранее перегнал в Украину вертолет, убила РФ.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники.

Хотя первоначально Гражданская гвардия считала, что это было сведение счетов между преступными группировками.

Однако теперь следователи считают это показательным убийством со стороны РФ - предупреждение тем, кто захочет впредь переходить на сторону Украины.

Единственное сомнение экспертов заключается в том, какая именно спецслужба РФ провела операцию: СВР, ФСБ или ГРУ. Источники в спецслужбах говорят, что следствию очень сложно найти доказательства причастности кого-либо из них.

Они предполагают, что преступление совершили вооруженные люди (возможно, наемные убийцы) из-за пределов Испании, которые к настоящему времени, вероятно, уже находятся за границей.

Если причастность российских властей подтвердится, Испания даст "решительный ответ".

Публично же испанское правительство очень осторожно высказывается о возможных преступниках.

"Мы должны позволить Гражданской гвардии делать свою работу, а следствию - продвигаться вперед", - заявила пресс-секретарь правительства.

Ранее мы писали о том, что в Испании найден мертвым российский пилот Кузьминов, угнавший в Украину вертолет.

А также, что убитый в Испании российский летчик Кузьминов мог иметь негласный статус государственной защиты.