Силы обороны Украины в течение января несколько раз поражали инфраструктуру полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда РФ запускает ракеты "Орешник".

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Атаки осуществлялись с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго", по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.

По имеющейся у Генштаба информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения разной степени, один из ангаров существенно повреждён, часть личного состава эвакуирована с территории.

Кадры последствий ударов ведомство не опубликовало.

Однако в интернете появились кадры пусков ракет "Фламинго", как заявляется, по российскому полигону. Отметим, что по прямой от этого полигона до подконтрольной Украине территории около 700 км.

Между тем Минобороны РФ в течение месяца заявляло о сбитых целях над Астраханской областью.

Напомним, в октябре тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Малюк утверждал, что летом 2023 года украинские силы смогли уничтожить один из трёх ракетных комплексов "Орешник" на территории России. По его словам, комплекс был поражён на полигоне "Капустин Яр" ещё в позапрошлом году, но сообщить об этом решили только спустя время.

Владимир Зеленский тогда добавил, что, по данным украинской разведки, у России была возможность трёх выстрелов из "Орешника", один из них она использовала (имеется в виду удар по Днепру в ноябре 2024 года), ещё одну ракету уничтожили, так что у Москвы осталась одна ракета. Последний удар "Орешником" Россия нанесла по Львову в прошлом месяце.

Между тем глава Кремля Владимир Путин в ноябре заявил, что Россия приступила к серийному выпуску ракетной системы "Орешник".