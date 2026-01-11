Силы обороны Украины поразили три буровые установки российской корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в своём телеграм-канале.

Речь идёт о буровых установках им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера, которые задействованы в обеспечении армии РФ.

"Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

Также появилось видео ударов по буровым платформам РФ в Каспийском море.

Кроме того, Силами обороны было нанесено огневое поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населённого пункта Бараничево Луганской области. Этот комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями, пояснили в Генштабе. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.

Также украинские военные нанесли удар по складу материально-технического подразделения 49-й армии РФ в районе населенного пункта Новотроицкое Херсонской области.

Напомним, 20 декабря ВСУ атаковали российский военный корабль и нефтегазовую платформу в Каспийском море.

Ранее Служба безопасности Украины впервые поразила российский танкер теневого флота в нейтральных водах Средиземного моря.







