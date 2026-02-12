Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе населённого пункта Котлубань в Волгоградской области поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в своём телеграм-канале.

"Удар по арсеналу нанесён украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго". Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией. Масштабы ущерба уточняются", - заявили в Генштабе.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил ракетную атаку по объекту Минобороны РФ у поселка Котлубань и последующий пожар.

"В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань", - сообщил Бочаров.

Кроме того, в Генштабе заявили, что в Мичуринске Тамбовской области поражено предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем - завод "Прогресс". Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ, отмечает ведомство.

По предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштабы нанесённого ущерба тоже уточняются.

А на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе Терпения и Розовки поражены склады боеприпасов россиян.

Кроме того, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в том числе вторичной переработки, снижена нагрузка или произошла остановка.

Потери противника и масштабы нанесённого ущерба уточняются.

Ранее в Генштабе заявили, что во время поражения полигона "Капустин Яр", откуда, как считается, россияне запускают ракеты "Орешник", был поврежден объект обслуживания баллистических ракет.