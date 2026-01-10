В Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. В настоящее время энергетики проводят восстановительные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Причиной названо то, что, по распоряжению Укрэнерго, в Киеве и области введены аварийные отключения света.

Напомним, серьёзные проблемы в энергетике столицы начались после обстрела вчерашней ночью, когда больше половины домов оказалось без тепла. А мэр Киева призвал жителей выезжать из города.

Вчера вечером был новый обстрел Киева. После взрывов в городских сетях упало напряжение.

Подробнее о ситуации со светом и теплоснабжением мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1417-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 10 января 2026 года, в обновляемом онлайне. В ночь на субботу Россия нанесла удар по Кривому Рогу, Киеву и Днепру.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Он отметился нанесением удара "Орешником" россиянами по Львову. Параллельно "Орешнику" Россия запустила 35 других ракет и десятки дронов, которые атаковали Киев и область. Национальный банк накануне также продолжил девальвировать гривну, тренд закрепился на ее снижение к доллару.

