С этой ночи во Львове от электроснабжения отключены часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой на своей странице в Фейсбуке.

По словам мэра Садового, это связано с изменением правительством подхода к определению критичности предприятий.

"Теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс", - заявил Садовой.

Он отметил, что не понимает, "кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений", однако с этой ночи город вынужден работать по новым правилам.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что пересмотр критически важных для экономики в период военного положения объектов выявил возможность высвободить не менее 800 МВт электроэнергии, что должно улучшить графики отключений.

Также Свириденко обещала, что в больницах, школах, на объектах жизнеобеспечения и ВПК не будут отключать электричество.

Ранее сообщалось, что цирки, тренажерные залы и торговые центры входят в список критически важных в военный период для экономики страны предприятий, поэтому им не отключают свет.