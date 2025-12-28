В Киеве энергетики начали включать электричество в домах, по так называемой половинчатой системе.

Об этом сообщают жители левобережья столицы.

Люди опасаются, что ДТЭК начал включать электричество в домах по так называемой половинчатой системе, как они сами это называют.

Суть схемы: в квартирах света нет по-прежнему, но лифты уже работают.

"Это случилось в моей высотке на Позняках на проспекте П.Григоренко, высотка на 22 этажа. В квартирах света нет по-прежнему, но лифты заработали и даже работают лампочки рядом с лифтами. А также дали воду и отопление", - заявил житель Киева.

Правда это порождает пессимизм о полноценном возврате электроэнергии в квартирах. Люди опасаются, что энергетики остановятся на этой полумере и свет в квартиры не дадут ещё долго.

При этом с водой продолжаются перебои (вчера дали, сегодня снова отключили), а батареи еле теплые.

Графики отключений света присылают с пометкой "экстренные отключения". То есть, света может не быть дольше, чем планировалось.

Ранее член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что после очередного массированного удара РФ на стабилизацию ситуации с электроснабжением в Киеве и области потребуется 2–3 дня.

Напомним, после вчерашнего обстрела почти треть столицы осталась без теплоснабжения. Также сообщалось, что в некоторых районах левого берега отсутствует электроснабжение.