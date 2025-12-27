После очередного массированного удара РФ на стабилизацию ситуации с электроснабжением в Киеве и области потребуется 2-3 дня.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.

"Ситуация непростая. Для стабилизации ситуации в Киевской агломерации требуется несколько суток. Поэтому мы должны с пониманием отнестись к работе энергетиков, которые в течение двух-трёх суток будут стабилизировать ситуацию в столице Украины", – сказал Нагорняк.

Сейчас в Киеве действуют аварийные отключения после сегодняшних обстрелов. Компания ДТЭК, обслуживающая город, не публикует информацию даже о примерных сроках восстановления электроснабжения.

Напомним, после прошлой атаки РФ по энергетике Украины сообщалось, что на восстановление инфраструктуры потребуются недели.

Война в Украине идёт 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию российско-украинской войны. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.