В Раде назвали сроки возобновления электроснабжения Киевщины
После очередного массированного удара РФ на стабилизацию ситуации с электроснабжением в Киеве и области потребуется 2-3 дня.
Об этом сообщил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.
"Ситуация непростая. Для стабилизации ситуации в Киевской агломерации требуется несколько суток. Поэтому мы должны с пониманием отнестись к работе энергетиков, которые в течение двух-трёх суток будут стабилизировать ситуацию в столице Украины", – сказал Нагорняк.
Сейчас в Киеве действуют аварийные отключения после сегодняшних обстрелов. Компания ДТЭК, обслуживающая город, не публикует информацию даже о примерных сроках восстановления электроснабжения.
Напомним, после прошлой атаки РФ по энергетике Украины сообщалось, что на восстановление инфраструктуры потребуются недели.
Война в Украине идёт 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию российско-украинской войны. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.
