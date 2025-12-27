Появились фото последствий ударов по общежитию НАУ и жилому комплексу в Киеве
Во время массированной атаки России на Киев сегодня утром "Шахед" поразил общежитие Национального авиационного университета.
Об этом сообщают местные жители.
По их словам, удар пришёлся по стояку лестничной клетки. В момент попадания в общежитии находились жильцы, однако никто не пострадал.
Удар произошёл около 08:00 утра. В этом общежитии проживают преимущественно студенты. Из-за зимних праздников большинство из них разъехались, поэтому на момент удара в здании находилось небольшое количество людей.
Спасательные работы на данный момент завершены. Жильцы самостоятельно разбирают и убирают обломки, разбросанные вокруг здания. В общежитии выбиты практически все окна - коммунальные службы готовятся временно закрывать оконные проёмы фанерой.
Также появились фото пострадавшего от удара жилого комплекса возле станции метро "Славутич".
В результате удара повреждена верхняя фасадная часть дома. Существенные разрушения получили две квартиры на 11 и 12 этажах. В момент удара в этих квартирах людей не было, пострадавших нет.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время ночной и утренней атаки украинская сторона сбила 503 из 559 целей. Для атаки россиянами было задействовано 40 ракет и 519 БпЛА.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате сегодняшней атаки РФ почти треть столицы осталась без теплоснабжения.