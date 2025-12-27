Во время массированной атаки России на Киев сегодня утром "Шахед" поразил общежитие Национального авиационного университета.

Об этом сообщают местные жители.

По их словам, удар пришёлся по стояку лестничной клетки. В момент попадания в общежитии находились жильцы, однако никто не пострадал.

Удар произошёл около 08:00 утра. В этом общежитии проживают преимущественно студенты. Из-за зимних праздников большинство из них разъехались, поэтому на момент удара в здании находилось небольшое количество людей.

Спасательные работы на данный момент завершены. Жильцы самостоятельно разбирают и убирают обломки, разбросанные вокруг здания. В общежитии выбиты практически все окна - коммунальные службы готовятся временно закрывать оконные проёмы фанерой.

Также появились фото пострадавшего от удара жилого комплекса возле станции метро "Славутич".

В результате удара повреждена верхняя фасадная часть дома. Существенные разрушения получили две квартиры на 11 и 12 этажах. В момент удара в этих квартирах людей не было, пострадавших нет.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время ночной и утренней атаки украинская сторона сбила 503 из 559 целей. Для атаки россиянами было задействовано 40 ракет и 519 БпЛА.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате сегодняшней атаки РФ почти треть столицы осталась без теплоснабжения.