В Киеве восстановили электроснабжение для всех потребителей.

Об этом заявил замминистра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передают местные телеграм-каналы.

По словам замминистра, столица постепенно возвращается к плановым почасовым графикам отключений. За сутки энергетики вернули свет для 648 тысяч абонентов в городе. Аварийные отключения в городе заменяют плановыми по мере стабилизации работы энергосистемы.

Отметим, что, по данным энергетической компании ДТЭК, на левом берегу Киева и частично на правом всё ещё сохраняются экстренные отключения света для потребителей, проходящие без заранее известных графиков.

Ранее из-за отключений на левом берегу Киева остановился наземный электротранспорт.

Война в Украине идет 1417-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 10 января 2026 года, в обновляемом онлайне. В ночь на субботу РФ провела массированные атаки по инфраструктуре Киева, Днепра и Кривого Рога.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Он отметился ударом "Орешника", что россияне нанесли по Львову. Параллельно этому противник запустил 35 других ракет и десятки дронов, целями которых стали Киев и область.

