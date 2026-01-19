В январе из-за постоянных российских ударов многие суда отказывались заходить в морские порты Одесской области.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

"На фоне активизации атак на портовую инфраструктуру и всё более частых повреждений торговых судов всё больше судовладельцев приостанавливают заходы в украинские глубоководные порты, ожидая деэскалации ситуации. Стоит отметить, что в начале недели на рынке всё ещё было довольно значительное количество твердых предложений от судов типа Handysize для перевозки украинского зерна. Однако уже с середины недели настроения на рынке изменились: судовладельцы стали более осторожными и всё чаще воздерживаются от продолжения твердых переговоров", - сообщает ассоциация.

В то же время перевозки зерна из портов на Дунае продолжается в прежних объемах.

Ранее мы рассказывали, с какими проблемами сталкивается Одесская область из-за ударов по портам и другим объектам инфраструктуры.

По данным СМИ, украинский экспорт продовольствия существенно снизился из-за усиления в последние недели российских атак на порты. Только один экспорт зерна в декабре упал на 16%.