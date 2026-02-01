Под Павлоградом в ходе атаки российского дрона погибли 15 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, снимки сгоревшего автобуса опубликовала ГСЧС.

По информации властей, удар российского беспилотника пришёлся рядом со служебным транспортным средством одного из украинских предприятий.

Ещё семь человек получили ранения, среди пострадавших шестеро находятся в тяжёлом состоянии.

Автобус, ставший целью атаки, перевозил шахтёров компании "ДТЭК Павлоградуголь" в деревне Терновке.

Ранее мы публиковали кадры горящего вагона, где пять человек погибли после удара "Шахедов" по пассажирскому поезду в Харьковской области.

Война в Украине идёт 1439-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 1 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что войска РФ захватили крупный населённый пункт в Запорожской области – посёлок Терноватое. Украина этого не подтверждала, на онлайн-карте Deep State Терноватое находится под контролем ВСУ.

