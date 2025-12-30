В январе в первых двух городах Украины появится пятое поколение мобильной связи, обеспечивающее сверхвысокие скорости, минимальные задержки и возможность подключения большого числа устройств - интернет 5G.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира в соцсети TikTok.

По его словам, работать 5G пока будет только в центрах определённых городов, которые чиновник не назвал.

"Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который дальше будет масштабироваться. Постепенно мы пройдем этот путь", - заверил министр.

Он отметил, что запускать этот проект тяжело во время войны.

"Нужно учесть военные самолеты, радары и другие средства РЭБ, например, потому что 5G работают на определенных частотах и ​​должна быть определенная совместимость. Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными, и будет определенный пилот", - заявил Федоров.

Напомним, первые шаги для внедрения 5G в Украине предпринимались ещё в 2021 году.

А в ноябре прошлого года Минцифры сообщило, что в Украине запущен пилотный проект 5G-интернета, который продлится два года.