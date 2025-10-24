Убийце 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в США грозит смертная казнь. Жюри присяжных предъявило обвинение Декарлосу Брауну-младшему - применение насилия в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, повлекшем за собой смерть.

Об этом сообщает NBC News.

Согласно федеральному обвинительному заключению, 22 августа Браун "умышленно убил" Заруцкую во время нападения на поезд.

По словам адвоката семьи Заруцкой, родные "довольны обвинением и надеются на быстрое правосудие для Ирины".

Как известно, Браун страдает психическими расстройствами и уже неоднократно совершал преступления. Но, несмотря на это, его регулярно выпускали на свободу. Представители Брауна заявили, что не имеют никаких комментариев.

Ранее мы писали, что после убийства Заруцкой в одном из штатов США был принят "закон Ирины", запрещающий безналичный залог по ряду насильственных преступлений и для большинства рецидивистов.

При этом ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид заявил о "необходимости избавиться" от бездомных и психически больных в США.