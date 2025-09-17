Американский рэпер DaBaby выпустил клип на песню "Save me" ("Спаси меня"), посвященную убитой в США 23-летней беженке из Украины Ирине Заруцкой.

Ролик уже распространили телеграм-каналы.

В видео воспроизвели сцену убийства девушки в вагоне метро, но финал сменили: руку нападающего с ножом останавливают.

Также в клипе DaBaby показал платформу и оставил ссылку на сбор средств для семьи Заруцкой, куда уже задонатили более 430 тысяч долларов.

Напомним, генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что убийце украинской беженки Ирины Заруцкой предъявлено обвинение и прокуратура будет добиваться для него максимального наказания.

Ранее 34-летний убийца украинской беженки Ирины Заруцкой Браун Декарлос заявил, что зарезал её, потому что она читала его мысли, при этом его действия контролировало правительство.

Президент США Дональд Трамп, комментируя убийство украинки, выразил соболезнования ее семье, а нападавшего назвал "безумцем" и "психом", отметив, что убийство, запечатлённое на видео, "невозможно смотреть" из-за его жестокости.

