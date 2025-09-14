Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид попал в скандал после того, как заявил о "необходимости избавиться" от бездомных и психически больных в США.

Соответствующий фрагменты эфира публикуют телеграм-каналы.

В качестве способа реализации своей идеи Килмид предложил "принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде".

Комментируя убийство украинской беженки Ирины Заруцкой бездомным психически больным, ведущий добавил: "Просто убейте их".

Эти слова вызвали негативную реакцию зрителей и критику в сети. Впоследствии Килмид принес извинения.

"Я прошу прощения за это крайне бездушное замечание. Я, конечно, понимаю, что не все психически больные бездомные ведут себя как преступник в Северной Каролине, и что многие бездомные заслуживают нашего сострадания и поддержки", – сказал Килмид.

Напомним, после убийства Заруцкой украинка пожаловалась на плачевное положение беженцев в США.

По этой информации, погибшая, "как сотни тысяч украинцев, проехала по программе U4U, по временному паролю, и потом, возможно, получила временный статус TPS (temperary protection status)". В настоящее время эта программа помощи приостановлена.