Пинал голову как мяч. В США кубинец после ссоры в отеле обезглавил индийца. Видео 18+
В американском Техасе выходец из Кубы обезглавил в отеле администратора-индийца после замечания по работе, пинал его голову как мяч, а потом выбросил ее в мусорку.
Кадры с камер видеонаблюдения опубликовали телеграм-каналы.
Сообщается, что убийство произошло в штате Техас. На глазах у жены и сына 37-летний мигрант из Кубы зарезал и обезглавил 50-летнего индийца, работавшего в отеле администратором.
По предварительным данным, конфликт произошёл на фоне языкового барьера: администратор через переводчика, а не напрямую попросил кубинца, также работавшего в отеле, не пользоваться сломанной стиральной машиной, чем разозлил его.
Кубинец взбесился, достал мачете и начал резать им своего начальника, после чего обезглавил на глазах у семьи. Затем убийца несколько раз пнул отрезанную голову погибшего и она выкатилась на парковку. Тогда нападавший вышел, поднял фрагмент тела своей жертвы и спокойно ушёл, выбросив голову индийца в мусорный бак.
Спустя какое-то время преступника задержали.
