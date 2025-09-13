В американском Техасе выходец из Кубы обезглавил в отеле администратора-индийца после замечания по работе, пинал его голову как мяч, а потом выбросил ее в мусорку.

Кадры с камер видеонаблюдения опубликовали телеграм-каналы.

Сообщается, что убийство произошло в штате Техас. На глазах у жены и сына 37-летний мигрант из Кубы зарезал и обезглавил 50-летнего индийца, работавшего в отеле администратором.

По предварительным данным, конфликт произошёл на фоне языкового барьера: администратор через переводчика, а не напрямую попросил кубинца, также работавшего в отеле, не пользоваться сломанной стиральной машиной, чем разозлил его.

Кубинец взбесился, достал мачете и начал резать им своего начальника, после чего обезглавил на глазах у семьи. Затем убийца несколько раз пнул отрезанную голову погибшего и она выкатилась на парковку. Тогда нападавший вышел, поднял фрагмент тела своей жертвы и спокойно ушёл, выбросив голову индийца в мусорный бак.

Спустя какое-то время преступника задержали.

