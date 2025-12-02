В Украине задержали британского военного инструктора, подозреваемого в причастности к убийствам известных активистов и политиков: Ирины Фарион, Андрея Парубия и Демьяна Ганула.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.

По информации издания, контрразведка СБУ совместно со спецслужбами Великобритании задержала британца Росса Дэвида Катмора, который по заданию российских спецслужб в 2024–2025 годах вел разведывательную и диверсионную деятельность на территории Украины. С октября он находится под стражей, следственные действия продолжаются.

Источник "Украинской правды" сообщил, что Росс Дэвид Катмор в 2024 году прибыл в Украину в качестве военного инструктора для подготовки личного состава ВСУ. Он имел опыт службы в британской армии и участия в операциях на Ближнем Востоке. Источник также заявил, что российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для проведения целевых убийств на территории Украины. По версии следствия, инструктор завозил и распределял на территории Украины оружие, которым и были убиты Ганул, Фарион и Парубий.

Напомним, 30 августа во Львове был убит экс-спикер Верховной Рады и депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий.

В СБУ заявили о наличии доказательств того, что подозреваемый в убийстве политика действовал по заданию России.