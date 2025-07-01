В Шевченковском районном суде города Львова на минувшей неделе представили содержимое телефона Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион.

В облачном хранилище, которое использовал Зинченко, был найден PDF-файл с названием "Фарион Ирина Дмитриевна", созданный 6 марта 2024 года, с данными об убитой и ее документами. Также правоохранители обнаружили досье на мэра Днепра Бориса Филатова, радикала и волонтера Сергея Стерненко и политика и бизнесмена Геннадия Корбана.

Сбор досье прокомментировала Нацполиция.

"Информируем, что в ходе досудебного расследования, материалы которого 25 декабря 2024 г. следователи направили в суд, полицейские отработали все материалы, собранные Зинченко. В частности, правоохранители изучили содержимое телефона подозреваемого. Кроме того, проработаны поисковые запросы и другие файлы, которые он хранил... По результатам установления всех объективных обстоятельств по делу не получена информация, свидетельствующая о подготовке к преступлениям в отношении активиста и руководителя городского совета (то есть Стерненко и Филатова - Ред.)", - заявили в Нацполиции.

Однако Филатов в Фейсбуке возмутился тем, что МВД не проинформировало его о сборе досье, назвав его расстрельным списком. Он сообщил, что полиция рассказала о досье нардепу Максиму Бужанскому, так как Зинченко планировал преступление против него.

"Меня удивляет тот факт, что вы избрали публично предупредить только одну вероятную жертву. Ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от вас и ваших подчиненных ни слова", - написал Филатов, обращаясь в главе МВД Игорю Клименко.

Он допустил, что бездеятельность полиции стала причиной покушения на Стерненко в мае.

В МВД заявили, что эту информацию проверили и не нашли "никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении указанного лица; отсутствуют какие-либо материалы, которые бы свидетельствовали о реальной угрозе его жизни или здоровью".

Следующее заседание по делу Зинченко назначили на 21 июля.

Напомним, в его телефоне также нашли нацистские символы и портрет Адольфа Гитлера.