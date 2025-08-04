Телеведущий Дмитрий Гордон призвал пить мочу жителей Донецка, которые сидят без воды из-за проблем с водоснабжением.

Об этом он в Youtube-эфире.

"Воды у вас нет. Не жалуйтесь. Всё хорошо. Пейте мочу. С утра до вечера свою. Закончится своя, пейте чужую. Жёстко говорю? Жёстко. А нехер было со страной такое творить", - заявил Гордон.

Что происходит с водой в Донецке, мы разбирались в отдельном материале. С июля воду в краны дончан стали подавать в лучшем случае раз в три дня, так как уровень ее запаса в "ДНР" упал до критической отметки.