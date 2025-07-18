Уровень запаса воды в "ДНР" упал до критической отметки.

Об этом сообщают назначенные РФ "власти".

По словам "председателя правительства ДНР" Андрея Черткова, все водохранилища практически обмелели. Объёмов воды, которыми располагает "ДНР", катастрофически не хватает ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства, ни для населения.

В ближайшие дни Донецк и Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня, Харцызск, Иловайск, Зугрэс – один раз в два дня.

Напомним, проблемы с подачей воды в Донецке резко обострились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда прекратилась подача воды по каналу Северский Донец - Донбасс. Подача воды по каналу не восстановлена до сих пор. Сейчас часть русла канала контролирует РФ, часть Украина, а на некоторых участках по нему проходит линия фронта.

Война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в районе Волчанска, сообщает Deep State. Также они заняли новые позиции к юго-западу от Покровска. Южнее, у границ Днепропетровской области, россияне захватили село Шевченко, продвинулись от Мирного в сторону Александрограда и у Зеленого поля. Вчера в Украину вернули тела 1000 погибших.

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