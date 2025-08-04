Ситуация с водой в оккупированном Донецке остается тяжелой. Недавно мы писали, что с июля воду в краны стали подавать в лучшем случае раз в три дня. При этом в реальности в части домов ее подают ещё реже, да и качество этой воды крайне низкое.

По городу ходят слухи, что скоро график подачи воды ещё более ужесточат, хотя подтверждений им пока нет.

Причиной ухудшения положения, напомним, стало обмеление водохранилищ из-за сухой и жаркой погоды. При этом, тяжелая ситуация с водой в Донецке наблюдается уже более трех лет - после начала полномасштабной войны перестала функционировать питавшая Донецк водная артерия - канал из Северского Донца (его устье вблизи Славянска находится под контролем Украины, а значительная его часть протекает в зоне активных боевых действий). А построенный из Дона водовод не покрывает и трети нужд. "Власти" так называемой "ДНР" обвиняют Украину в "водной блокаде" и постоянно повторяют, что проблема с водой будет решена только после захвата РФ северной части Донецкой области, там где находится начало канала.

Пока же в Донецке пытаются решать вопрос несколькими путями.

Во-первых, развозкой воды цистернами по дворам. Местные паблики регулярно выкладывают видео очередей к таким водовозам. Водовозы присылают сейчас в Донецк со всей России.

Также по городу ставят резервуары, куда периодически наливают воду. Кроме того, отдельные волонтеры разносят воду по домам для тех, кто сам не может ее носить (но неясно, насколько это явление массовое).

Во-вторых, пытаются установить "твердую" цену на питьевую воду в магазинах - по 3,50 рубля за литр. Уже озвучены планы снизить цену еще сильнее.

Дончане, впрочем, говорят, что многие продавцы не придерживаются "потолка" либо снимают товар с продажи, создавая дефицит. В других магазинах вводят лимиты - например, продают не более, чем по десять литров на человека.

Частники сейчас внедряют бизнес по продаже технической воды - правда, возят крупными партиями от 10 кубометров (порядка 6 цистерн). То есть, купить это может либо бизнес, либо те, у кого есть собственный бассейн или иной резервуар для хранения (и, разумеется, деньги).

Еще один проект, которым заняты в Донецке - наполнение реки Крынка к востоку от Донецка, куда с помощью резиновых труб перебрасывают воду из карьеров. Одновременно саму реку расчищают от камышей. Это должно помочь наполнить ряд водохранилищ, которые питаются от Крынки. Но когда это даст эффект, пока неизвестно.

Пока же кардинально проблему решить не могут, и ситуация тяжелая. Многие дончане расставляют на балконах миски, чтобы "ловить" дождевую воду. Другие доходят до того, что набирают воду, которая течет по асфальту из прорвавших труб (на днях такое видео разошлось по местным пабликам).

Сам факт порывов труб и "ручьев" после них также вызывает немалое раздражения у местных жителей.

Ранее мы писали о том, что уровень запаса воды в "ДНР" упал до критической отметки.