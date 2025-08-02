Россия могла начать отстраивать Донецкий аэропорт. Возле его территории были засыпаны траншеи, что может свидетельствовать о планах возобновить работу аэропорта, разрушенного ещё в 2014 году.

Об этом сообщает телеграм-канал Military Journal анализируя спутниковые снимки на взлетных полосах аэропорта.

Исходя из опубликованных данных, там выполняется строительство на территории близлежащих автостоянок, возможно под монтаж топливных цистерн.

По другой версии, РФ хочет использовать аэропорт для запуска беспилотников.

Отметим, что в настоящее время расстояние до ближайшего участка фронта от аэропорта составляет около 35 километров.

Не так давно мы писали, что российская блогерша из Екатеринбурга рассказала, как летала на военном самолете в закрытый уже три года из-за войны аэропорт Ростова-на-Дону вместе со своим возлюбленным, которого она называет "человеком Кремля".

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры о возможностях возобновления полетов. Однако восстановление пассажирского авиасообщения возможно только при открытии воздушного пространства, ключевым фактором для которого остается фактор безопасности.