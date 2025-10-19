Британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского после его поездки к президенту США Дональду Трампу.

На картинке изображен Зеленский во время своего вечернего обращения к украинцам по итогам поездки.

Он одет в белую футболку, на которой написано: "Я поехал в Вашингтон, и все, что я получил, - эту паршивую футболку".

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне в эту пятницу стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. СМИ пишут, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине.

Власти Украины рассчитывали получить от президента США обещания поставок оружия и, в частности, ракет Tomahawk. Однако Трамп заявил, что эти ракеты нужны самим Штатам.

Ранее мы анализировали итоги визита Зеленского в Белый дом.

А также в отдельном материале мы разобрали возможные сценарии развития событий после жесткой позиции Трампа в отношении Украины.