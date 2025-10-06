В Верховной Раде выступили с предложением писать на национальных банкнотах фразу "Мы верим в Бога".

Соответствующий законопроект №14102 о внесении изменений в статью 33 Закона Украины "О Национальном Банке Украины" зарегистрировал народный депутат от партии "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

Как известно, документ подан в парламент 6 октября и передан на рассмотрение руководству. Детали инициативы пока неизвестны, поскольку текст законопроекта еще не обнародован.

Отмети, что Мазурашу часто критикует нынешнюю власть, поэтому вероятность его принятия невелика.

Напомним, аналогичная надпись на английском языке присутствует на американских долларах. Фраза "In God We Trust" ("На Бога уповаем") является официальным девизом США и присутствует на всех американских банкнотах с 1956 года.

В сентябре Мазурашу прокомментировал своё заявление о "войне чужими руками забронированным Владимиром Зеленским".

Перед этим он заявил, что Зеленский на закрытой встрече с депутатами из партии "Слуга народа" заявил о готовности вести войну как можно дольше.