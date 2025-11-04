В Украине станет на один банк меньше. Общая численность банковской системы сократится с 60 до 59 структур.

Сегодня, 4 ноября, Нацбанк официально озвучил свое решение о признании неплатежеспособным РВС Банка, которым владел сначала экс-нардеп из фракции Петра Порошенко Руслан Демчак с партнером Александром Стецюком, а после Демчак переписал свой пакет акций на дочь Катерину.

РВС Банку уже заблокировали корсчет в НБУ. Завтра туда зайдет временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц. Известно также, что РВС получил статус проблемности еще 29 июля 2025 года, и НБУ давал 120 дней на стабилизацию структуры или ее закрытие.

Официально Нацбанк назвал три причины для закрытия этого финучреждения:

Ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками. Нарушение два и более раза в течение 30 календарных дней подряд минимальных значений нормативов достаточности капитала. Систематическое обнародование и представление в НБУ недостоверной информации и отчетности с целью сокрытия реального финансового состояния банка.

Хотя на финансовом рынке упоминали и другое: нарушения по финансовому мониторингу и последовавший из-за этого в декабре 2024 года максимально допустимый штраф в 135,15 млн грн.

"Такой штраф способен погубить любой небольшой банк, что и случилось. Штраф оказался непомерно большим и обескровил структуру. Разнообразные схемки с обелением денег, и политических в том числе, крутили многие банки, но максималку получают не все, многие научились договариваться с регулятором. 135,15 млн грн было приговором. Слышал, что совладельцы РВС нашли инвестора и деньги для стабилизации, но глава Нацбанка отказал им в оформлении инвестиции и спасении банка. Так что закрытие было вопросом времени", - рассказал "Стране" председатель правления одного из банков.

РВС - небольшой банк, у которого только 33,2 тыс. вкладчиков физлиц, которым Фонд гарантирования вкладов теперь выплатит компенсаций на 456 млн грн. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал - 172,2 млн грн, а размер убытка - 125,2 млн грн.

Напомним, в конце прошлого года НБУ признал неплатежеспособным ужгородский "Коминвестбанк", принадлежащий коньячному заводу.

А перед этим НБУ официально закрыл "Альпари Банк", в котором главой Набсовета был Виктор Ющенко.