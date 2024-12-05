Национальный банк Украины во время действия военного положения признал неплатежеспособным еще один украинский банк. Это "Коммерческий инвестиционный банк" или "Коминвестбанк" из Ужгорода, у которого шесть официальных совладельцев и два крупных держателя акций: 57,9% акций у жителя Ужгорода Владимира Гисема и 42,1% у Ужгородского коньячного завода.

"Коминвестбанк" — это малый банк: на 1 октября 2024 года он занимал 52-е место из 62 банков в рейтинге Нацбанка с общими активами 1,4 млрд грн, уставным капиталом 250 млн грн и чистой прибылью 3,6 млн грн.

Официальной причиной признания "Коминвестбанка" неплатежеспособным стало "продолжение рисковой деятельности и систематическое представление и обнародование недостоверной информации и отчетности с целью сокрытия своего реального финансового положения". При этом в НБУ отметили, что владельцы и менеджмент попустительствовали подделке отчетности и не принимали мер для стабилизации структуры.

Таким образом, сейчас запущен процесс вывода "Коминвестбанка" с рынка. Сначала его признают неплатежеспособным, за чем последует отзыв банковской лицензии и запуск процедуры ликвидации, которой займется уже Фонд гарантирования вкладов физлиц. У банка 16 тысяч вкладчиков, у которых на счетах 432 млн грн. Во время действия военного положения их должны выплатить клиентам в полном объеме.

После закрытия "Коминвестбанка" текущая численность украинской банковской системы сократится с 62 до 61 структуры. С начала полномасштабной войны количество закрытых банков достигнет 10.

Как мы писали, в марте 2023 года НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank, через который украинцы пополняли карточки Monobank без комиссии.

А минувшим летом НБУ официально закрыл "Альпари Банк", в котором главой Набсовета был Виктор Ющенко.