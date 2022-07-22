Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мегабанк".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

2 июня 2022 года Правление Нацбанка приняло решение отнести АО "Мегабанк" к категории неплатежеспособных в связи с "не приведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины".

Это первый украинский банк, ликвидированный во время войны. Напомним, что по закону на время действия военного положения и три месяца после его окончания государство возмещает вкладчикам 100% депозитов в ликвидируемых банках.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о претензиях НБУ к "Мегабанку".

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