В Одессе приговорили к семи годам заключения женщину, которая зарезала мужа за запрет употреблять алкоголь.

Информация об этом представлена в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Конфликт, что привёл к убийству, произошёл во время совместного распития спиртного, когда завязался конфликт. Мужчина приказал жене прекратить употреблять алкоголь. Та взяла нож и нанесла супругу удар в живот, в последствии ставший смертельным.

Отмечается, что у жертвы и убийцы осталось двое детей, один из которых – несовершеннолетний.

Ранее выпившая жена ударила мужа ножом, за то что ему не понравилась приготовленное ей блюдо.

В суде обвиняемая рассказала, что перед инцидентом обедала с мужем дома. Они выпили две бутылки вина, после чего пострадавший негативно высказался о салате, что приготовила супруга. Тогда женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине удар в область спины.

Также стало известно, что в Киеве пьяная женщина ударила ножом в спину своего сына четырёх лет.

Нападавшая сама связалась с правоохранителями, которые оперативно прибыли на место.