В Ирпене Киевской области 54-летняя женщина ударила ножом в грудь 70-летнего мужа из-за разногласий в политических взгядах. Мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает Киевкая областная прокуратура.

Убийство произошло в квартире супругов. Между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и агрессией.

По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за пророссийских взглядов мужчины и его связей с родственниками из России. Женщина также утверждает, что муж неоднократно угрожал выгнать её из дома и применял физическое насилие, в частности, скручивал ей руки.

Во время приготовления еды, когда подозреваемая шинковала капусту на кухне, конфликт между супругами снова обострился. Во время эмоциональной перепалки женщина взяла кухонный нож и нанесла мужу удары в грудную клетку. От полученного ранения 70-летний потерпевший скончался до приезда медиков. Их и полицию вызвала убийца.

После задержания женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). По ходатайству прокуроров суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей.

