С 3 сентября правительство ЕС вводит новый динамический предельный уровень цен на российскую нефть.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста в ходе краткого интервью СМИ.

Вместо прежнего фиксированного значения в 60 долларов США за баррель, в будущем максимальная цена будет установлена на 15 процентов ниже среднего глобального показателя за три месяца – на данный момент это 47,60 доллара.

Это правило будет распространяться на такие услуги, как транспорт и страхование, предоставляемые компаниями ЕС и G7, и направлено на сокращение доходов Москвы от энергоносителей без дестабилизации мирового рынка, отмечается в заявлении ЕК.

Великобритания также поддерживает новый механизм торговых ограничений против Кремля.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввёл 25-процентные пошлины для Индии за покупку российской нефти.

Как мы также сообщали, по данным Bloomberg, нефтяные доходы России за июль упали на треть.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около города Торецка и захватила посёлок Попов Яр, что между Константиновкой и Покровском. Штурмовые группы противника также заходят в пгт Родинское, которое находится в северном тылу относительно Покровска и Мирнограда.

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