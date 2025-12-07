Индия ведёт переговоры с Россией о совместном производстве военных дронов.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), приводя слова президента РФ Владимира Путина и главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Глава российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов заявил 5 декабря, что Россия ведёт переговоры с Индией о локализации производства российских БПЛА, таких как барражирующие боеприпасы "Ланцет", в Индии. Президент России Владимир Путин 4 декабря дал интервью англоязычному новостному журналу India Today, в котором подчеркнул, что Россия не только продаёт Индии военную технику, но и делится технологиями в области судостроения, ракетостроения и авиастроения. Аналитики отмечают, что подобные заявления Путина и главы "Ростеха" указывают на то, что Москва, возможно, рассматривает возможность расширения сотрудничества с Индией, включая совместное производство беспилотников", – считает ISW.

Кроме того, страны развивают сотрудничество в сфере FPV дронов.

"Россия, вероятно, планирует использовать эти беспилотники в войне против Украины – возможно, в обмен на передачу Индии новых российских технологий и боевого опыта. Также известно, что делегация Смоленского центра пилотирования беспилотников FPV прибыла в Индию для выполнения задач в рамках российско-индийского стратегического партнёрства", – пишет ISW.

Кроме этого, Институт изучения войны считает, что недавнее заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что Россия может принять неограниченное количество индийских мигрантов, может быть связано с этими переговорами, и возможным совместным производством дронов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Индии нашли обход санкций США на закупки нефти у РФ.

Напомним, по сведениям Financial Times, китайская фирма купила долю в компании РФ, производящей FPV-дроны.