Бывший владелец порноресурса PornHub Бернд Бергмайр заинтересовался зарубежными активами российской компании "Лукойл".

Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, экс-владелец MindGeek (материнская компания порноресурса PornHub), австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр обратился в Минфин США за разрешением на покупку части зарубежных активов "Лукойла".

"Очевидно, что Lukoil International GmbH – отличная инвестиция, и любой был бы рад получить возможность владеть этими активами", – сказал агентству Reuters сам Бергмайр, добавив, что "не комментирует потенциальные сделки".

Он также отказался уточнить, какие конкретно активы "Лукойла" его интересуют, и вел ли он переговоры с представителями компании.

Напомним, США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти" 22 октября. Активы компаний в стране заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали один месяц.

Спустя неделю после введения санкций США "Лукойл" сообщил о продаже своих зарубежных активов нефтетрейдеру Gunvor Group Ltd. Gunvor выразила намерение приобрести 100% акций Luкoil International GmbH. "Лукойл" уже согласился на предложение и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

По оценкам экспертов, завершение продажи международных активов "Лукойла" может занять до года.