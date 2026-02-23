Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс могут стать потенциальными преемниками действующего американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет американский новостной вёб-портал Axios со ссылкой на источники.

По имеющимся сведениям, разговоры об этом стали чаще. Все пять собеседников, поделившихся содержанием бесед с Трампом, считают, что частая похвала президентом Рубио не связана с охлаждением к Вэнсу.

"Мечта президента на 2028 год – это тандем Вэнс – Рубио. И, чтобы было ясно, Вэнс во главе… Но был бы Трамп доволен тандемом Рубио – Вэнс? Безусловно", – сказал советник президента.

Как пишет портал, у Вэнса есть политические советники, которые составят костяк его президентской кампании, если он будет баллотироваться на пост президента США в 2028 году. У Рубио таких связей нет, но он говорил, что поддержит кандидатуру Вэнса.

"Если Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, он станет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит", – заявил Рубио в интервью в 2025 году.

Ранее мы тщательно анализировали, как отмена торговых пошлин Трампа повлияет на Украину и лично на президента США.

Напомним, Трамп назвал своего возможного преемника.