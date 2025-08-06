Вице-президент США Джей Ди Вэнс "наиболее вероятно" может стать следующим кандидатом от Республиканской партии на выборах президента.

Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сказал вчера, отвечая на вопросы журналистов.

Трампа попросили прокомментировать слова госсекретаря Марко Рубио, назвавшего Вэнса отличным кандидатом на выборах в 2028 году.

"Марко (госсекретарь Рубио - Ред.) тоже (хороший кандидат - Ред.), и некоторые люди тут на сцене. Пока слишком рано говорить об этом, но он (Вэнс - Ред.) делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит в данный момент", - сказал президент США.

В июне опрос фирмы Emerson College Polling показал, что большинство опрошенных республиканцев (46%) считают вице-президента Вэнса лучшим кандидатом на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2028 году. При этом 12% поддерживают выдвижение Рубио, а 9% - губернатора Флориды Рона Десантиса.

Также в июне младший сын президента США Эрик Трамп допустил возможность участия кого-то из членов семьи в следующей президентской кампании после завершения срока полномочий своего отца.