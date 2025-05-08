Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Госдепа Марко Рубио могут стать кандидатами от Республиканской партии на следующих президентских выборах, которые состоятся в стране в 2028 году.

Об этом сообщает издание Semafor.

По данным издания, Вэнс может претендовать на пост президента, а Рубио - вице-президента. При этом у госсекретаря, который с недавнего времени еще и исполняет обязанности помощника президента США по национальной безопасности, есть амбиции побороться за высший государственный пост.

"Вэнс идет первым в очереди и наиболее важен потому, что он является вице-президентом. Однако не стоит забывать, что Марко Рубио баллотировался в президенты и полагает, что он должен стать президентом", - сказал изданию источник, близкий к окружению Дональда Трампа.

При этом маловероятен сценарий, при котором сразу Вэнс и Рубио будут выдвигаться на президентский пост, поскольку они находятся в дружеских отношениях. Также Semafor отмечает, что выдвижение Рубио кандидатом в президенты более позитивно воспринимут в Европе.

Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не намерен переизбираться на пост президента в третий раз и назвал Вэнса и Рубио в качестве своих возможных преемников. Он добавил, что вообще в Республиканской партии много людей, которые могли бы стать лидерами и претендовать на высший государственный пост.

Ранее СМИ писали, что Трамп может остаться президентом до 2037 года, если использует одну из лазеек в главном законе США.

Сам он говорил, что больше сосредоточен на текущих проблемах, чем на новых выборах.