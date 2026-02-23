Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что продолжит использовать пошлины в отношении других стран после отмены их части Верховным судом США, а также может начать оказывать давление с помощью лицензий.

Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

"Верховный суд случайно и невольно дал мне как президенту гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и крайне раскалывающего мир решения. Суд одобрил все остальные пошлины, а их много, и теперь их можно применять гораздо более мощным и неприятным способом, с юридической определённостью, чем пошлины, использованные изначально", - заявил Трамп.

Касательно лицензий он отметил, что сможет делать с их помощью "ужасные" вещи.

"Я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно ужасные вещи в отношении иностранных государств, особенно тех, которые десятилетиями обдирали США, но, что непостижимо, согласно этому решению не могу взимать с них лицензионный сбор. Но ведь все лицензии предполагают оплату. Почему Соединённые Штаты не могут этого делать? Лицензия оформляется, чтобы взимать плату! В решении это не объясняется, но я знаю ответ!" - сказано в публикации президента США.

Напомним, вердикт по поводу пошлин Верховный суд принял 20 февраля.

