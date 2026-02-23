Отмена Верховным судом США введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин вступает в силу завтра.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство таможенной и пограничной охраны США.

В ведомстве заявили, что приостановит взимание пошлин, введенных в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), во вторник в 00:01 по восточному времени.

"Пошлины, введенные в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях на основании президентских указов, включая все изменения и поправки, больше не будут действовать и не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или изъятых со склада для потребления", - отметили в ведомстве.

Пошлины, введенные по другим основаниям, останутся в силе.

Также вступят в силу новые, 15-процентные глобальные пошлины Трампа, введенные взамен отмененных.

Тем временем западные СМИ пишут, что отмена судом введенных американским президентом пошлин усиливает позиции председателя КНР Си Цзиньпина накануне переговоров двух лидеров, которые пройдут в Пекине 31 марта.

Напомним, Индия откложила торговые переговоры с США из-за неопределённости с американскими пошлинами после решения суда об их отмене.

Что означает этот вердикт суда, мы анализировали в отдельном материале.