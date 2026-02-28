Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины ПАТ "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) останавливает работу своего ливарно-механического завода.

Об этом говорится в заявлении предприятия на официальном сайте и страницах в соцсетях.

"Ключевой причиной этого шага является энергетический кризис, с которым наша компания сталкивается во время военного времени, в частности, чрезвычайно высокая стоимость электроэнергии в Украине. Постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру повлекли за собой дефицит электроэнергии и необходимость импортировать электроэнергию по ещё более высоким ценам. Это привело к значительному росту себестоимости продукции, что снизило экономическую целесообразность производства металлургической продукции", – объясняют в компании.

АМКР напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ стоимость электроэнергии для промышленных производителей выросла почти втрое.

"По сравнению с 2024 годом, когда мы обратились к правительству Украины с просьбой срочно разработать меры по сдерживанию роста цен на электроэнергию и поддержке производителей горнодобывающей и металлургической промышленности, цена на электроэнергию выросла со 120 долларов США за МВт·ч (во 2 кв. 2024 г. с поставкой без НДС) до 230 долларов США в феврале 2026 года, достигая в пиковые часы до 370 долларов США за МВт·ч", – говорится в заявлении.

Ранее "Страна" подробно разбирала причины того, что в начале года в Украине резко взлетели цены на электроэнергию.

Напомним, с началом полномасштабной войны с РФ производство металлургии в Украине обвалилось больше чем вполовину.