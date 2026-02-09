Цена электроэнергии на понедельник, 9 февраля, впервые составит 15 гривень за кВт.

Это стало следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 16 января, которым были почти в два раза повышены предельные цены на электроэнергию.

То есть менее чем за месяц цена для промышленных потребителей достигла максимального значения, на 85% процентов выше предельной разрешенной цены до 16 января.

Также стоит отметить, что 15 гривень за киловатт - это цена только самой электроэнергии, а с учетом ее передачи по сетям облэнерго и "Укрэнерго" к ней необходимо добавить еще около 3,20 (в среднем по Украине). А если к полученным 18,20 добавить еще 20% НДС, то итоговая цена для конечного потребителя достигнет 21,84 гривень за киловатт.

Причем, вопреки риторике правительства о том, что повышение цен якобы позволит активнее привлекать электроэнергию из-за рубежа, доля импорта продолжает оставаться незначительной - 10-20% от общего потребления.

Другими словами, новые цены просто позволят продавать дороже на 85% электричество украинского производства - ДТЭК Рината Ахметова и "Энергоатома".

Отметим, что резкое повышение цен на электроэнергию для украинской промышленности произошло вскоре после назначения министром энергетики Дениса Шмыгаля, который считается близким к Ринату Ахметову.