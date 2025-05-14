Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал краткую остановку в Москве и уже покинул Россию.

Об этом сообщили журналистам ТАСС в посольстве страны в России.

Борт приземлялся в Москве после поездки президента Бразилии в Пекин. О причинах и программе короткого визита Лулы да Силвы в столицу России не сообщается.

Со ссылкой на посльство Бразилии российские медиа сообщают, что Лула не встречался с Путиным, как предполагалось ранее.

Вчера глава МИД Украины Андрей Сибига попросил Бразилию уговорить президента России Владимира Путина приехать в Стамбул на переговоры с Владимиром Зеленским.

"Призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня в качестве основы для результативных мирных переговоров. Подтвердил готовность Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на самом высоком уровне состоялась", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Лула да Силва заявил, что попытается это сделать.

"Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, поезжайте в Стамбул и ведите переговоры, черт возьми", - сказал Лула на пресс-конференции в Пекине перед отъездом.