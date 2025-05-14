Президент Бразилии попытается убедить Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле - AFP
Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что попытается убедить главу РФ Владимира Путина встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле в этот четверг.
Об этом сообщает AFP.
По данным издания, да Силва планирует заехать в Москву, возвращаясь из Китая.
"Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, поезжайте в Стамбул и ведите переговоры, черт возьми", - сказал Лула на пресс-конференции в Пекине перед отъездом.
Отмечается, что Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали предложение Путина начать прямые переговоры с Украиной.
В заявлении обе страны также назвали прямой диалог "единственным способом прекратить конфликт".
Напомним, что накануне глава МИД Украины Андрей Сибига просил Бразилию уговорить Путина приехать в Стамбул.
Сам Зеленский во время интервью заявил, что ожидает от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле прекращения огня и обмена всех пленных.
При этом Владимир Путин своего визита пока не подтверждал. Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Москве писала, что российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков.
Чего ждать от переговоров в Стамбуле, мы разбирали в отдельном материале.