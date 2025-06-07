Законопроект о санкциях против России, вероятно, "значительно изменится по мере того, как он будет проходить через Конгресс".

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на мнение экспертов.

Кроме того, подготовка к его принятию может занять много времени. Издание перечисляет проблемы, что кроются в законопроекте сенатора Линдси Грэма.

Если его предложение о введении 500-процентных тарифов для любой страны, которая покупает российские энергоносители, будет принято, "США будут фактически отрезаны от некоторых крупнейших экономик мира, включая союзников в Европе".

И, хотя сам Грэм уже предложил сделать исключение для стран, помогающих Киеву, собеседники газеты по-прежнему скептически относятся к тому, что столь высокие пошлины могут быть осуществлены на практике.

"Соединённые Штаты, которые по-прежнему зависят от импорта обогащенного урана из России в качестве топлива для своих ядерных реакторов, сами могут нарушить этот законопроект", – считают эксперты.

Что же до основных покупателей российской нефти – Китая с Индией - то, например, пошлины в размере 500% на импорт товаров, произведенных в Китае, приведут к резкому росту цен, нарушат цепочки поставок и могут привести к росту безработицы в США до рецессионного уровня.

Скорее всего, это приведёт к резкому падению объёмов торговли США с Китаем, что "сильно повредило бы американцам", пишет издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп попросил Сенат отложить введение пошлин на товары из России.

Ранее в Politico писали, что американский лидер "опасается" введения вторичных пошлинах в отношении РФ.