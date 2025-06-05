Американский сенатор Линдси Грэм предлагает исключить из законопроекта о санкциях против России страны, поддерживающие Украину.

Об этом сообщает газета The Hill.

Издание отмечает, что исключение может помочь странам Европы, которые по-прежнему импортируют российский газ и оказывают военную поддержку Украине, а также другим партнерам США, которые балансируют на грани между поддержанием связей с Москвой и оказанием помощи Киеву.

"Многие страны по-прежнему покупают российскую нефть и газ, но в меньшем объеме. Некоторые европейские страны по-прежнему поддерживают отношения с Россией, но они очень помогли Украине. Поэтому я хочу их вычленить. Я говорю Китаю: если вы не хотите иметь 500-процентный тариф, помогите Украине", – заявил Грэм.

Законопроект Грэма о санкциях против России предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Грэм сказал, что он находится в постоянном контакте с президентом США Дональдом Трампом по поводу законопроекта. Республиканские законодатели дали понять, что они ждут зеленого света от Трампа, прежде чем вынести законопроект на обсуждение.

"Мы отдельные субъекты, координирующие свои действия друг с другом", – сказал Грэм, говоря о том, диктует ли Трамп, когда законопроект будет представлен на рассмотрение.

Грэм заявил, что исключение будет применяться к странам, которые оказали "существенную" помощь Украине.

"Есть некоторые из наших союзников, которые действительно помогли Украине, но пострадают от законопроекта, они заслужили свое право на исключение. Те, кто помог Украине осмысленно, получат исключение. Другими словами, вы будете стимулировать людей помогать Украине", – сказал он.

Издание отмечает, что такой шаг может иметь большие последствия для Индии, близкого союзника США, который поддерживает глубокие связи с Россией. Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, но оказала Украине гуманитарную поддержку. Хотя Индия не оказывала прямой военной поддержки Украине, она позволила европейским странам закупать индийские боеприпасы, предназначенные для Киева.

Напомним, Трамп попросил, чтобы Сенат пока не рассматривал законопроект, предполагающий введение 500%-ных вторичных пошлин в отношении продукции из РФ.

В то же время президент США после разговора с главой РФ опубликовал ссылку на статью "Конгресс может дать Трампу рычаги давления на Путина". В мнении, опубликованном на страницах газеты The Washington Post, обсуждается законопроект сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях против торговых партнеров РФ.