Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным опубликовал ссылку на статью "Конгресс может дать Трампу рычаги давления на Путина".

Пост со ссылкой Трамп разместил в своей соцсети Truth Social.

В мнении, опубликованном на страницах газеты The Washington Post, обсуждается законопроект сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях против торговых партнеров РФ. Говорится, что принятие законопроекта Конгрессом не обяжет президента подписать документ, но даст Трампу рычаги влияния на Путина.

"Подписание законопроекта не означает, что Трамп должен немедленно ввести санкции. Предлагаемые санкции вступят в силу только после того, как президент вынесет официальное заключение о том, что Путин "отказывается вести переговоры о мирном соглашении с Украиной". Предоставление президенту таких полномочий резко усилило бы влияние Трампа на Путина, дав ему дамоклов меч, который будет висеть над головой российского лидера, при поддержке подавляющего двухпартийного большинства в Конгрессе. Это дало бы Трампу возможность и укрепило бы его позиции на переговорах, предоставив ему возможность вводить разрушительные санкции против России в любой момент по его выбору", - говорится в статье, которую перепостил американский президент.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Ермак вновь заявил, что нужны дополнительные санкции против РФ, потому что Украина согласна на прекращение огня, а Россия против.

Накануне в Белом доме сообщили, что Трамп оставляет за собой возможность применения санкций в отношении России и готов использовать этот рычаг воздействия при необходимости.